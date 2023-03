Gigi D'Alessio, la scioccante ammissione: "Non sono un puttaniere"

Donne, figli e Napoli

Un 'paradosso' che il 56enne artista napoletano ha provato a spiegare in un'intervista a 'Il Messaggero': "Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati". Parlando poi delle compagne avute nel corso della sua vita, Gigi sostiene di non dover chiedere scusa a nessuno ("Le storie d'amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi") e di essere pronto a sposarsi di nuovo ("Non lo escludo"). Immancabile infine un passaggio sul Napoli, che si prepara a festeggiare lo scudetto proprio insieme al cantante e agli altri tifosi azzurri: "Se tutto va come deve andare, il 4 giugno un concerto gratis per la mia città lo farei molto volentieri. Poi il 10 ci sarebbe anche la finale di Champions...".