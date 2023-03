Diretta Pechino Express, segui la seconda puntata LIVE

Continua il viaggio di Pechino Express 2023. La seconda tappa si dipana lungo 435 km. Si parte da Kolhapur, città che ospita una scuola di famosi lottatori Kushti, e per la precisione dal piazzale antistante il Bahavani Mandap, zona cerimoniale dedicata alla dea della ricchezza; tappa intermedia nel villaggio di Govindakoppa con una prova che decreterà le coppie che si sfideranno nella prova immunità: quest’ultima sarà una corsa per le vie del villaggio, tra prove di abilità, fatica fisica e caldo asfissiante. Il traguardo della seconda tappa è fissato ad Hampi: solo a questo punto si scoprirà se la tappa è eliminatoria, aprendo la Busta Nera. Ultime coppie della scorsa settimana le Attiviste e gli Ipocondriaci: le prime classificate, Le Mediterranee, hanno salvato Giorgia Soleri e Federica Fabrizi ‘condannando’ Dario Vergassola e la figlia all’eliminazione, ma la tappa non è stata eliminatoria. Segui la diretta della seconda puntata!