Diretta Pechino Express 2023, segui la prima puntata LIVE

Tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express , condotto da Costantino Della Gherardesca con Enzo Miccio. Nove le coppie in gara: tra i concorrenti anche l'ex nuotatrice Federica Pellegrini e l'ex calciatore Totò Schillaci. Segui la diretta della prima puntata.

22:08

I problemi dell'India a Pechino Express

Costantino della Gherardesca ricorda l'alluvione del 2005 che ha devastato Mumbai. Con oltre mille vittime, è stato riconosciuto come il primo disastro dovuto al riscaldamento globale. "Se non si prenderanno misure drastiche, le temperature in India cresceranno di 4 gradi nei prossimi 50 anni: un disastro ambientale per tutti”, sottolinea il conduttore.

21:53

Andrea degli Istruiti si sente male e vomita a Pechino Express

Al parco Oval Maiden per consegnare un altro cestino, i concorrenti devono assaggiare una preparazione locale. “È una delle cose più schifose che abbia assaggiato in vita mia… e io di cose schifose ne ho mangiare”, fa sapere Joe Bastianich degli Italo Americani. Andrea degli Istruiti invece vomita tutto e poi con una punta di imbarazzo afferma: "Spero non si offendano". "Tranquillo, succede a tutte le gite", replica la sua compagna di viaggio, l'insegnante di matematica Maria Rosa.

21:49

Difficoltà per Totò Schillaci a Pechino Express 2023

Non è partita nel migliore dei modi l'avventura di Totò Schillaci e la moglie a Pechino Express 2023. La coppia perde tempo con la prima prova e ha poi difficoltà a trovare un passaggio. L'ex calciatore cerca di sfruttare la propria popolarità con alcuni indiani ma senza successo. Mostra ad alcuni passanti una sua foto di quando giocava in Nazionale. "Ex Juve, sono un ex calciatore", dichiara mentre la moglie canta Notti magiche, la colonna sonora di Italia '90 il cui titolo è in realtè Un'estate italiana. Risultato? Totale indifferenza da parte degli abitanti del posto e nessuna informazione preziosa in cambio.

21:35

Lo sbaglio di Joe Bastianich a Pechino Express 2023

La prima difficoltà di Pechino Express 2023 è culturale e matematica: i concorrenti devono sottrarre alla data dell’Indipendenza dell’India (1947) quella dell’Unità di Italia (1861). I Siculi (Totò Schillaci e la moglie) non hanno capito la prova e cercano in tutti e cinque i mercati possibili mentre gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore) sono convinti che l’Indipendenza dell’India sia del 1948. E così vanno da un'altra parte...

21:28

Dario Vergassola a Pechino Express: "L'ho inventata io l'ansia"

La puntata si apre con una 'perla di saggezza' pronunciata da Dario Vergassola degli Ipocondriaci e diventata già virale sui social network: "L'ho inventata io l'ansia!". Complimenti ad Andrea degli Istruiti, che si presenta - al contrario degli altri viaggiatori - in giacca e cravatta.

21:15

Pechino Express 2023 parte dall'India

Fischio d'inizio per Pechino Express 2023: l'avventura parte dall'India, più precisamente da Mumbai. Il percorso andrà poi avanti tra Borneo malese e Cambogia. Le nove coppie in gioco sono: I Novelli Sposi, Gli Ipocondriaci, Gli Avvocati, Le Attiviste, Gli Italo Americani, Mamma e Figlio, I Siculi, Le Mediterranee, Gli Istruiti. Perfetta la coppia di conduttori formata da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Mumbai (India)