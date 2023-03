Pechino Express 2023: dove vederlo, quanto dura, itinerario, concorrenti

Al via la decima edizione di Pechino Express. Sottotitolata La via delle Indie, è condotta ancora una volta da Costantino della Gherardesca con la collaborazione di Enzo Miccio. Parte giovedì 9 marzo per un totale di dieci puntate. Per la settima volta la location è l'Asia: il percorso di gara inizia in India per attraversare poi Borneo Malese e Cambogia. Durante il viaggio le coppie potranno contare solo su uno zaino con una dotazione minima e un euro al giorno a persona in valuta locale.