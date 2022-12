Buon compleanno Totò Schillaci: quanta nostalgia delle Notti Magiche...

Buon compleanno, Totò Schillaci

Un compleanno festeggiato in viaggio, da concorrente della nuova edizione della trasmissione Pechino Express. Non capita mai che la personale ricorrenza per l'ex Messina, Juve, Inter e Jubilo Iwata cada durante un Mondiale, essendo il 1° dicembre: un'eccezione dettata proprio dall'edizione qatarina, in cui l'Italia non c'è. Una coincidenza piuttosto beffarda ricordando quelle Notti Magiche di 32 anni e mezzo fa.