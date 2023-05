Federica Pellegrini lascia Pechino Express? La beffa e le lacrime

Brutto colpo per Federica Pellegrini a Pechino Express. Durante la semifinale la Divina è caduta e si è fatta male alla caviglia. Un infortunio che potrebbe spingere l'ex nuotatrice a mollare il programma di Sky Uno praticamente ad un passo dalla vittoria. Al momento il destino della 34enne non è chiaro, per scoprirlo toccherà attendere la finale in palinsesto giovedì 11 maggio (tre le coppie finaliste: I Novelli Sposi, gli Italo Americani, Le Mediterranee; fuori dai giochi invece i Siculi). Di certo la penultima puntata è stata particolarmente dura per la Pellegrini, che ha addirittura pianto davanti alle telecamere. "Matteo è caduto mille volte nel corso delle puntate ma a farsi male è stata Federica, caduta una sola volta", ha scritto qualcuno su Twitter, rimarcando la beffa che ha visto protagonista la Pellegrini.