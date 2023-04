Federica Pellegrini e lo sfogo sugli assorbenti: "Qualcosa sta cambiando"

Federica Pellegrini contro i tabù. La Divina ha deciso di condividere con i suoi follower una riflessione importante. In vacanza in Sicilia con il marito Matteo Giunta l'ex nuotatrice ha raccontato di aver trovato degli "assorbenti for free nel bagno di un ristorante". "Mi fa capire che FORSE - ha aggiunto la 34enne - le cose stanno cambiando. In tutta la mia vita li avevo trovati solo in un altro ristorante...È importante! È un'attenzione in più rispetto ad un'esigenza/emergenza prettamente femminile! Questo mi fa stare bene".

Federica Pellegrini e la questione assorbenti Non è la prima volta che Federica Pellegrini parla di una questione considerata da secoli un tabù. In vecchie interviste la sportiva non ha avuto paura a dichiarare pubblicamente di aver avuto dei problemi, agli inizi della sua carriera, con gli assorbenti interni, che era costretta ad usare per la sua attività in vasca. Quando poi l'Università San Raffaele di Roma ha deciso di conferirle la Laurea Honoris Causa in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, la Pellegrini ha tenuto una lectio magistralis dal titolo La donna e la performance sportiva: come il ciclo mestruale può influenzare la prestazione.

Federica Pellegrini e la rivelazione sul ciclo mestruale “Quando io ero adolescente è stata mia madre a dire al mio allenatore che non mi sentivo a mio agio nei giorni del ciclo con l’abbigliamento da piscina. Ai tecnici di nuova generazione conviene prendere dimestichezza con l’argomento perché le ragazze ne vogliono parlare”, aveva già affermato qualche tempo fa Federica Pellegrini per poi precisare: “Bisogna parlare, confrontarsi. Inserire il fattore mestruazioni negli schemi degli allenamenti, non semplicemente dire prendi la pillola“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA