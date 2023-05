Cecchi Paone ha lasciato L'Isola dei Famosi dopo la lite con Ilary Blasi

Colpo di scena a L'Isola dei Famosi 2023: Alessandro Cecchi Paone , insieme al fidanzato Simone Antolini , ha abbandonato il reality show di Canale 5. Un ritiro in parte già annunciato dopo l'ultima puntata, quando il giornalista ha litigato furiosamente con la conduttrice Ilary Blasi . Cecchi Paone non era infatti d'accordo con la scelta degli autori di separare le coppie del cast. Il conduttore non ha esitato a definire il programma "un gioco al massacro", scatenando così l'ira dell'ex moglie di Francesco Totti, che ha ricordato al naufrago di sapere bene a cosa andava incontro visto che ha partecipato al format già qualche anno fa, quando la trasmissione era ancora condotta da Simona Ventura.

Perché Alessandro Cecchi Paone ha lasciato L'Isola dei Famosi 2023

L'annuncio dell'addio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini è stata data dalla produzione de L'Isola dei Famosi sui social network. "Simone Antolini ha dovuto lasciare l'Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura", è la comunicazione fornita dagli addetti ai lavori. Del resto Cecchi Paone era stato chiaro: "Io e Simone abbiamo iniziato come coppia e così vogliamo terminare, sono pronto a lasciare se non ci sarà". Antolini non ha presenziato all'ultima puntata dell'Isola a causa di un malore che l'ha trattenuto in infermeria. Una volta deciso che le sue condizioni di salute non gli permettevano di andare avanti, anche Cecchi Paone ha optato per il rientro in Italia.