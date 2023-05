Federica Pellegrini battuta, Joe Bastianich vince Pechino Express 2023

Joe Bastianich e Andrea Belfiore, gli Italo Americani hanno vinto Pechino Express 2023

In Cambogia, al traguardo finale di Angkor, nel sito archeologico della ex capitale dell’Impero Khmer, il più grande complesso templare al mondo, sono stati gli Italo Americani a saltare per primi sul Tappeto Rosso davanti ai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Al secondo posto, l’altra coppia di favoriti della vigilia, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la finalissima si è così svolta– nel rispetto di tutti i pronostici – tra le due coppie in assoluto più vincenti di questa edizione, che negli 8000 chilometri percorsi si sono aggiudicate ben tre tappe a testa.

Perché Federica Pellegrini e il marito hanno perso a Pechino Express 2023

Joe Bastianich e Andrea Belfiore hanno raggiunto per primi il traguardo di Angkor nonostante abbiano sbagliato l’ultima prova, quella decisiva, che li indirizzava verso il tempio della vittoria. Nonostante l’errore, il vantaggio raccolto contro i Novelli Sposi, che hanno accumulato 15 minuti di penalità nel corso del tragitto, ha fatto sì che gli Italo Americani vincessero questa bellissima edizione di Pechino Express.

Cosa si vince a Pechino Express, il montepremi finale

Il montepremi di Pechino Express è in gettoni d'oro da devolvere in beneficenza alle popolazioni dei luoghi in cui si svolge il gioco. Per ogni tappa la coppia vincitrice ottiene 5mila euro mentre per la tappa finale sono previsti 10mila euro.