Federica Pellegrini, presa la decisione sulla finale di Pechino Express

Federica Pellegrini ha deciso di non lasciare Pechino Express. Nonostante l'infortunio della semifinale, che le ha provocato un grosso fastidio alla caviglia, l'ex nuotatrice ha annunciato di voler proseguire la sua corsa in Oriente insieme al marito Matteo Giunta. Una scelta che prova ancora una volta la grinta, la tenacia e la determinazione della Divina, indubbiamente tra le protagoniste di questa edizione del programma Sky. "Per fortuna la lastra non ha dato niente di rotto e quindi ho la caviglia fasciata. È stata una slogatura pesante però riesco e quindi sono molto felice di essere qua", ha spiegato la Pellegrini ai conduttori Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. “Il nostro obiettivo più grande era arrivare in finale e capire che siamo più forti insieme: la nostra vittoria personale l’abbiamo già avuta, ma ce la metteremo tutta per arrivare primi”, ha poi aggiunto.