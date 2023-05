Fedez e l'assenza di Luis Sal: la spiegazione su cosa succederà

"Fosse per me avrei già chiarito la situazione. Sono a un punto limite anch’io perché ne avrei parlato prima, avrei evitato tutto questo scenario. Ma è evidente che se non parlo è perché non posso parlarne, non per mia intenzione". Così, durante una diretta Instagram (in un'altra invece la rivelazione sul tumore avuto), irrompe Fedez sulla presunta rottura con Luis Sal, suo (ex?) amico e co-conduttore del podcast "Muschio Slevaggio", con il quale si sarebbe interrotto ogni tipo di rapporto.