La clamorosa rivelazione dell'ex Suor Cristina all'Isola dei Famosi: "Sì, sono fidanzata"

ROMA - Non smette di stupire Cristina Scuccia all' Isola dei Famosi . L'ex suora non solo ha sfoggiato il suo primo bikini in Honduras dopo alcune remore iniziali ma ha raccontato a Ilary Blasi di essere più sicura di sé stessa: "Inizio a sconfiggere tante paure, inizio a essere più sicura del posto in cui mi trovo e a lasciarmi andare".

La rivelazione di Cristina Scuccia

Un'apertura importante per l'ex suora che ha rivelato a Helena Prestes alcuni dettagli della sua vita privata: "Poco prima di iniziare questa avventura avevo detto che non ne avrei parlato - svela alle telecamere Cristina Scuccia - prima di venire qui ho conosciuta una persona a Madrid, è entrata in punta di piedi nella mia vita sapendo il mio passato e rispettarlo. L'amore è bello e nonostante abbia cercato di trattenerlo".

Scuccia: "Ci sto pensando tanto in questo periodo..."

Le parole della Scuccia non sono ovviamente passate inosservate a Ilary Blasi. La conduttrice dell'Isola, nella puntata di ieri, ha provato a indagare ancora più a fondo sull'identità della persona che ha fatto breccia nel cuore dell'ex suora: "Pochi mesi prima di arrivare qui l'ho conosciuta, ci sto pensando tanto in questo periodo. Non mi sarei mai lasciata andare alla prima persona che passava". Scuccia poi precisa: "Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua, la mia uscita è dovuta ad altro. Per questo non mi va tanto di parlarne, è una cosa preziosa che voglio custodire. Mi sento in imbarazzo anche nei confronti di mia madre: penso sia stata una doccia fredda per lei, essendo una cosa all'inizio volevo viverla per me. Quando l'ho detto a Helena mi sono sentita più leggera".