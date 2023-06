Ottava puntata Isola dei Famosi 2023: segui la diretta LIVE

In prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con L'Isola dei Famosi , il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Una serata emozionante attende i naufraghi che, in men che non si dica, possono sentirsi in “Inferno o Paradiso”. Infatti, per qualcuno la vittoria sarà sempre più vicina, per qualcun altro, invece, a essere più vicina sarà la fine di questa avventura. Attraverso una serie di duelli e prove sarà, infatti, decretato il primo finalista di questa edizione 2023. Ma non è tutto… al televoto ci sono Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci . Chi sarà eliminato? I due al televoto non sono gli unici a rischio: sarà aperto un televoto flash che porterà a un’inaspettata seconda eliminazione. Una sorpresa romantica attende la naufraga Helena Prestes , mentre per uno dei naufraghi c’è in serbo una tentazione iconica dell’Isola. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

22:14

Lite tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato

Helena Prestes contro gli altri naufraghi: la modella brasiliana non riesce a trovare un punto d'incontro con i compagni di avventura. Gian Maria Sainato l'attacca: a detta del bel napoletano la collega l'avrebbe snobbato dopo aver condiviso diversi giorni insieme sull'isola di Sant'Elena. Secondo Marco Mazzoli, Helena avrebbe dichiarato di non poter vincere il reality show perché gli italiani sono razzisti. La naufraga spiega che intendeva dire che gli italiani per patriottismo tendono a votare concorrenti italiani.

22:00

Nathaly Caldonazzo e il gruppo dell'Oca Selvaggia

Nathaly Caldonazzo ancora al centro delle dinamiche de L'Isola dei Famosi 2023. Secondo la soubrette ci sarebbe in Honduras un gruppo soprannominato dell'Oca Selvaggia che farebbe comunella puntando ad eliminare gli altri naufraghi. Non è dello stesso avviso Pamela Camassa: a detta della fidanzata di Filippo Bisciglia sarebbe stata la Caldonazzo ad estraniarsi dal resto del gruppo. Marco Mazzoli non esita a definire Nathaly Caldonazzo Brutena Rodriguez. Vladimir Luxuria si schiera con Nathaly: "È schietta, dice le cose in faccia". Dalla parte della bionda showgirl pure Helena Prestes.

21:48

Parte l'ottava puntata de L'Isola dei Famosi

Capelli lisci e tubino lungo con spacco nero per Ilary Blasi per l'ottava puntata de L'Isola dei Famosi 2023. In studio c'è Paolo Noise, rientrato in Italia dopo il malore che l'ha colto in Honduras. Non mancano le frecciatine tra Ilary e Alvin: "Sei una carogna!", dice ridendo la Blasi. Vladimir Luxuria ringrazia invece l'inviato per i video e le foto dall'Honduras che Alberto Bonato condivide sui social network.

HONDURAS