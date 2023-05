Settima puntata Isola dei Famosi 2023: segui la diretta LIVE

In prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con L'Isola dei Famosi. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. A una settimana dalla reunion dei naufraghi in un'unica tribù è partito sull'Isola il tutti contro tutti. Nel corso della puntata ci sarà una vera e propria resa dei conti fatta di sfide, duelli e confronti fra i naufraghi, sempre più vicini alla finale. Helena Prestes avrà la possibilità di consumare la sua “vendetta” nei confronti di Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia con una prova che la vedrà battersi contro le tre naufraghe. Invece Marco Mazzoli sarà protagonista di una tentazione. Il naufrago sarà aiutato "a distanza" dal compagno di avventura Paolo Noise, costretto ad abbandonare il reality show per un problema di salute: fino a che punto dovrà spingersi pur di mangiare un'agognata pizza? L'Isola di Sant'Elena verrà chiusa per sempre, quale sarà il destino dei suoi abitanti? Chi tra Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone, Pamela Camassa e Marco Mazzoli dovrà abbandonare Playa Fantasma? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.