X Factor, registrazioni iniziate: Morgan fa pace con Fedez ma poi litiga con Ambra!

Sono ufficialmente iniziate le registrazioni di X Factor 17 anche se la nuova edizione non andrà in onda su Sky Uno prima del prossimo autunno. A Milano i giurati Fedez, Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D'Amico si sono riuniti per assistere ai primi provini degli aspiranti concorrenti. Tra un'esibizione e l'altra il marito di Chiara Ferragni ha avuto modo di fare pace con l'ex leader dei Bluvertigo, con il quale c'era stato uno scambio di frecciatine a mezzo stampa.

Fedez e Morgan fanno pace a X Factor

"Scolpite queste parole nella pietra, io e Morgan non abbiamo ancora litigato e non litigheremo mai", ha affermato Fedez in una storia Instagram in cui appare accanto a Marco Castoldi. Morgan non è apparso molto convinto della cosa e ha replicato: "Per le prossime sei ore". Fedez gli ha fatto eco: "Per le prossime sei ore". Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio, perché Morgan si è scontrato con Ambra Angiolini, riconfermata nel programma per il secondo anno consecutivo.

Morgan e Ambra Angiolini hanno litigato a X Factor

Durante le prime audizioni di X Factor non ci sarebbe stata alcuna lite tra Fedez e Morgan ma quest'ultimo avrebbe battibeccato con l'altra giurata Ambra Angiolini (che si è regalata un nuovo tatuaggio di recente). A farlo sapere l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha raccolto la testimonianza di una follower: “Mia cugina ieri è stata alla registrazione di X Factor. Ambra e Morgan hanno litigato tutto il tempo. Lui giudicava i c**i di tutte le cantanti”. Stando alla segnalazione, dunque, a infastidire Ambra sarebbe stato il comportamento del collega, che avrebbe commentato l’aspetto fisico delle aspiranti concorrenti anziché giudicare obiettivamente il loro talento.