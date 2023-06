Morgan risponde a Fedez: scoppia la prima lite a X Factor 2023

Prime scintille a X Factor 2023 . Il talent show di Sky deve ancora cominciare che è già scontro tra due giurati, Fedez e Morgan . Quest'ultimo torna nel programma a nove anni dall'ultima edizione. Un ritorno che sta facendo discutere parecchio e che ha spinto il marito di Chiara Ferragni a lanciare una frecciatina al collega. "Morgan? Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato perché non è mai stato così", ha detto il rapper. La replica dell'ex leader dei Bluvertigo non si è fatta attendere...

X Factor 2023, Morgan risponde a Fedez: cosa ha detto

"Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?", ha risposto Morgan su Instagram. "Dobbiamo imparare da Fedez la puntualità e la sottomissione agli ordini e agli apparati burocratici. Fedez paladino della burocrazia, militarista e abnegato agli ordini dei superiori, delatore delle trasgressioni come organo di morigerazione dei dissidenti, braccio tatuato del sistema coercitivo, sorvegliante in panopticon, agente spetznaz sotto copertura austro-ungarica...", ha aggiunto.

X Factor 2023, Morgan definisce Fedez "un gattino"

Ad un utente che ha commentato "con quale coraggio una zecca sfida un leone", Morgan ha replicato seccamente: "Zecca no, direi un gattino". A chi invece l'ha definito presuntuoso ci ha tenuto a ribadire: "Ma mica l’ho chiamato in causa io! Se fossi presuntuoso non mi metterei a gareggiare, il problema è che sono umile, così poi mi trovo nella mer** quando per non fare la parte di chi gioca facile, anziché asfaltare incasso e tiro dritto". Insomma, ne vedremo delle belle...