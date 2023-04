Ambra svela il suo nuovo tatuaggio: ecco dove l’ha fatto e perché

Nuovo inizio e nuovo tatuaggio per Ambra Angiolini. L'ex ragazza di Non è la Rai ha mostrato sui social network l'ultimo tattoo che ha disegnato dietro il collo. Si tratta di tre farfalle che per l'attrice e conduttrice hanno un significato davvero speciale. "Il 20 febbraio del 2016, in un momento di vita abbastanza “acido”, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini: “Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere”...sono uscite", ha scritto l’ex compagna di Max Allegri su Instagram mostrando così le farfalle disegnate dietro il collo.