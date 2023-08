Madonna compie 65 anni: come sta oggi e news sulle date del tour mondiale

Tanti auguri Madonna! Il 16 agosto la cantante ha compiuto 65 anni. Un traguardo che Lady Ciccone ha raggiunto a fatica, considerati i recenti problemi di salute che l'hanno costretta a rinviare il suo tour mondiale. La popstar è stata infatti colpita da un'infezione batterica che l'ha costretta al ricovero in ospedale, in terapia intensiva . Grazie alle giuste cure, e al supporto dei figli, dei collaboratori più stretti e dei tanti fan, l'artista si è ripresa ed ora è pronta a tornare sul palco.

Le nuove date del tour mondiale di Madonna

Cancellata la data del 15 luglio a Vancouver, il nuovo appuntamento per i fan di Madonna è per il 14 ottobre alla O2 Arena di Londra. Si partirà da lì per un tour che toccherà anche l'Italia e durerà fino ad aprile 2024 con l'ultimo concerto al Palacio de los Deportes di Città del Messico. Annullati, invece, i concerti a San Francisco, Las Vegas, Phoenix, Tulsa, Oklahoma Nashville e Tennessee a causa di conflitti di programmazione. Confermate le date italiane del 23 e 25 novembre al Mediolanum Forum di Assago.

Dove ha festeggiato il compleanno Madonna

Dopo aver festeggiato gli ultimi due compleanni in Italia - prima in Sicilia e poi in Puglia (qui Al Bano ha cantato per lei)- quest'anno Madonna ha deciso di recarsi in Portogallo per tale ricorrenza. La star della musica pop ha vissuto a Lisbona per un breve periodo, per seguire le orme calcistiche del figlio Rocco.