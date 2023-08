Celine Dion, la malattia peggiora: "Non riesce nemmeno ad uscire di casa"

Peggiorano le condizioni di salute di Celine Dion . A quanto pare l'artista non canterà più in pubblico: lo ha rivelato il sito americano Radar online citando fonti vicine alla star, che combatte da tempo ormai contro la sindrome paralizzante della persona rigida . "La 55enne di 'My Heart Will Go On' è ora così debilitata che odia uscire di casa anche solo brevemente e non ha intenzione di ripristinare le date del tour 2023 e 2024, che ha cancellato a maggio", si legge sul sito. Una fonte ha affermato che le condizioni della cinque volte vincitrice del Grammy stanno peggiorando.

Come sta Celine Dion: le parole della sorella

Qualche settimana fa la sorella della Dion, Claudette, ha confessato in un'intervista che Celine sta lottando per trovare farmaci efficaci per curare la sua rara malattia autoimmune. La donna ha confidato che i membri della famiglia "incrociano tutti le dita" e che l'altra sorella, Linda, si è trasferita nella casa della Dion a Las Vegas per aiutarla a prendersi cura di lei. Stando ai medici tuttavia, al momento, sono poche le speranze di spezzare la morsa della malattia sul corpo e sulla mente della cantante.

La malattia di Celine Dion: la sindrome della persona rigida

Celine Dion è affetta dalla sindrome della persona rigida, detta anche sindrome di stiff-man. Si tratta di un raro problema neurologico che danneggia il sistema nervoso ed è caratterizzato da continui spasmi e rigidità alle gambe, alle braccia e al torace. In più, può causare depressione e ansia. La maggior parte dei pazienti ha anticorpi contro l'acido glutammico decarbossilasi, enzima coinvolto nella produzione del neurotrasmettitore inibitorio acido gamma-aminobutirrico. Non esiste una cura definitiva per combattere la sindrome della persona rigida. Esistono però dei medicinali, come ad esempio il diazepam, che può alleviare il dolore.