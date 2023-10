Chiara Ferragni esce dall’ospedale: “Fedez sta meglio, ma lasciatemi in pace”

Momento difficile quello che stanno vivendo i Ferragnez. Fedez è ricoverato ormai da una settimana a causa di due ulcere che lo hanno costretto a due operazioni chirurgiche e anche ad alcune trasfusioni. Dopo alcuni giorni di silenzio proprio questa mattina Chiara Ferragni ha voluto con, un messaggio social, ringraziare i fan per i tantissimi messaggi di affetto ricevuti. Intercettata da alcuni giornalisti fuori dall'ospedale l'influencer ha così risposto sulle condizioni del marito: "Come sta Fedez? Meglio, ma lasciatemi in pace", ha affermato la Ferragni nascosta dietro un paio di occhiali scuri.