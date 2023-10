Cosa farà Barbara D'Urso? Le indiscrezioni sul suo futuro in tv

Dopo il forzato addio a Mediaset , e al suo programma Pomeriggio Cinque, non è ancora chiaro cosa farà nel futuro Barbara D'Urso . La 66enne conduttrice starebbe valutando diverse proposte lavorative, ma non si sa ancora quando e dove rivedremo la conduttrice in televisione.

Barbara D'Urso, le indiscrezioni sul futuro

Sulla situazione il settimanale Chi ha pubblicato alcune indiscrezioni, parlando del futuro della D'Urso che da dicembre dovrebbe essere contrattualmente libera da Mediaset. C'è chi vede la piattaforma Discovery come prospettiva professionale della conduttrice, con la responsabile della programmazione Laura Carafoli che ha lasciato intendere più volte di nutrire tanta stima nei suoi confronti. Altre indiscrezioni la vedono come la “ballerina per una notte" nella prossima edizione di 'Ballando con le stelle' da Milly Carlucci o come futura ospite di Mara Venier a 'Domenica In'. Ancora da definire il futuro della D'Urso, che qualche mese fa era volata a Londra per un nuovo progetto.