Barbara D'Urso, dopo l'addio a Mediaset è pronta a sbarcare su Netflix

Non ha nessuna intenzione di prendersi un anno sabbatico Barbara D'Urso che dopo l'addio a Mediaset e a Pomeriggio Cinque è volata a Londra per iniziare un nuovo progetto. A svelarlo, in parte, è Italia Oggi che racconta di come la D'Urso sarà la protagonista di una fiction le cui riprese dovrebbero iniziare a gennaio.