Shakira patteggia, maxi-multa per evitare il carcere a Barcellona

Shakira non andrà in carcere . La cantante ha infatti deciso di patteggiare per un caso di frode fiscale per il quale proprio oggi è iniziato il processo a Barcellona.

Shakira, l'accusa di frode

La pop star dovrà pagare quindi una maxi-multa che le eviterà di finire dietro le sbarre come avevano chiesto i magistrati che l'hanno accusata di aver frodato lo Stato spagnolo per una cifra vicina ai 15.7 milioni di dollari (14.5 milioni di euro) e che avevano fatto richiesta per una pena detentiva di otto anni. La cantante ha sempre negato le accuse affermando di essersi trasferita in Spagna a tempo pieno solo nel 2015 mentre il periodo preso in considerazione riguarda i redditi percepiti tra il 2012 e il 2014.