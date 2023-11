"Shakira è pronta a patteggiare per evitare il carcere a Barcellona"

Shakira è pronta a patteggiare nel processo per frode fiscale che parte domani (lunedì) presso il Tribunale di Barcellona. Il suo legale puntano a una maxi multa per evitare il carcere. I rumors emergono dai media spagnoli, i quali spiegano che l’accordo farebbe risparmiare alla cantante un lungo processo e una pubblicità negativa. Senza patteggiamento Shakira dovrebbe restare a Barcellona per molte settimane. Come è noto la star colombiana ha lasciato la città da molto tempo, da quando è finita la lunga storia d’amore con Gerard Piqué, l’ex capitano del Barcellona.