Mara Venier nella bufera, il duro sfogo: "Si sbaglia perché..."

Mara Venier si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social network dopo le polemiche degli ultimi giorni. La conduttrice Rai è stata duramente criticata per l'ultima puntata di Domenica In, quella dedicata al Festival di Sanremo 2024. La presentatrice veneziana è stata prima criticata per non aver lasciato parlare alcuni ospiti della diretta, tra cui Dargen D'Amico , e poi per aver letto il comunicato filo-israeliano dell'ad Roberto Sergio. Nelle ultime ore è intervenuto nella questione anche Fiorello , che ha invitato tutti ad abbassare i toni pur riconoscendo l’errore nel gesto della collega che, commentando la nota, ha detto che tutti i presenti erano d’accordo.

Mara Venier e Domenica In: le ultime news

Mara Venier ha condiviso su Instagram un post con in sottofondo le note di Redemption song di Bob Marley: "Si sbaglia sempre. Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si sbaglia per imparare. Imparare a non ripetere mai certi sbagli. Si sbaglia per poter chiedere scusa, per poter ammettere di aver sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia perché non si è perfetti, si è umani". Tanti like ma nessun commento: zia Mara ha deciso di chiudere la sua bacheca a seguito della bufera che l'ha travolta.