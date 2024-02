Mara Venier dopo la bufera: "Ho pianto per Ghali e Dargen D'Amico: ecco perché"

Dopo giorni di polemiche Mara Venier ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua su quanto accaduto nell'ultima puntata di Domenica In, quella dedicata al Festival di Sanremo. I fatti sono ormani noti: come già accaduto durante la kermesse Ghali e Dargen D'Amico hanno nuovamente utilizzato il palco per lanciare un appello di pace a sostegno della causa palestinese. In particolare, il cantante di 'Onda alta' è stato bruscamente interrotto dalla conduttrice: "Ho interrotto Dargen perché eravamo in ritardo, molti artisti dovevano ancora cantare, e quattro di loro non sono riusciti a farlo, infatti torneranno da me domenica. Si figuri se ho paura ad affrontare il tema dei migranti. L’ho fatto molte volte. Ora ho invitato Dargen D’Amico in trasmissione domenica prossima, spero che venga. Sto male. Soffro molto, perché mai in vita mia ho censurato qualcuno, né sono mai stata accusata di censura", spiega la Venier.