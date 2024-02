Ornella Vanoni punge Mara Venier: "Una tragedia in Rai"

Ornella Vanoni sempre sopra le righe. Ad Amici, ospite dell'ultima puntata del pomeridiano, la cantante ha lanciato una frecciatina a Mara Venier e alla bufera scoppiata in seguito al comunicato pro-Israele letto al termine dell'ultima puntata di Domenica In. Commentando il titolo del suo ultimo disco, Calma rivoluzionaria, la Vanoni ha affermato: "La fretta fa fare cose sbagliate, fa fare guai. Bisogna andare con calma, il mondo va troppo veloce. Succedono casini, vedi che succede in Rai? Uno legge una roba e succede la tragedia".