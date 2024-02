Fedez fa chiarezza su Muschio Selvaggio: "Le puntate vanno avanti"

MILANO - Fedez risponde alla notizia circolata sulla questione Muschio Selvaggio, il podcast che conduceva insieme a Luis Sal fino a pochi mesi fa. Il cantante ha pubblicato delle storie su Instagram facendo chiarezza: "Il tribunale di Milano non ha “decretato” che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è iniziata. Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschio Selvaggio srl e non nell’interesse di Luis Sal. Di conseguenza non sono stato esautorato da nulla, tanto e vero che le puntate continueranno ad andare in onda".