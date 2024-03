Selvaggia Lucarelli, il duro attacco a Chiara Ferragni e Fazio: cosa ha detto

Se il caso Pandoro è esploso è frutto - soprattutto - del lavoro d'inchiesta di Selvaggia Lucarelli. Per questo ieri in molti aspettavano il suo commento all'intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio. Intervista che, per Selvaggia Lucarelli, non è stata propriamente tale: "Quando inizia?", ha scritto riferendosi, in maniera ironica, alle domande, a suo dire, non proprio ficcanti di Fazio.