Beverly Hills 90210, Brenda parla della rissa sul set con Kelly

Beverly Hills 90210, perché le attrici di Brenda e Kelly hanno litigato

Shannen Doherty ha rivelato che sul set di Beverly Hills 90210 si divertivano spesso con il gioco ‘Abbassa i pantaloni': "Jennie lo faceva, tirava in giù i pantaloni di alcuni membri della troupe, e loro si infastidivano parecchio", ha raccontato l'attrice che, un giorno, decise di fare lo stesso scherzo alla sua collega. "Ribaltai la situazione e decisi di alzarle la gonna. Lei indossava i boxer di Calvin Klein da uomo sotto i vestiti, non credevo fosse un problema per lei". E invece lo scherzo le "fece perdere la testa": "Non ero dell'umore giusto per tirarmi indietro nel litigio che diventò acceso". Brian Austin Green, conduttore del podcast in cui è intervenuta Shannen, ha ammesso che fu costretto ad intervenire insieme ad Ian Ziering (Steve, che di recente ha avuto un incidente in moto): "Ricordo che scoppiò la rissa. Intervenimmo io e Ian per evitare che la situazione degenerasse. Il clima era molto agitato, eravate entrambe aggressive".