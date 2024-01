Terrore per Steve di Beverly Hills 90210: Ian Ziering aggredito e pestato, come sta

LOS ANGELES (Usa) - Non sempre la vita è come un telefilm. Brutta avventura per Ian Ziering, coinvolto in una rissa mentre era alla guida della sua automobile. L’attore divenuto famoso per la partecipazione a Beverly Hills 90210 nel ruolo di Steve stava percorrendo Hollywood Boulevard sulla propria auto che è stata colpita da un motociclista. Il piccolo incidente ha tuttavia innescato prima una discussione con il biker trasformandosi in pochi istanti in una rissa in cui altri motociclisti hanno iniziato a picchiare e a colpire l’attore.