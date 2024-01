Shannen Doherty: "Sto organizzando il mio funerale, me ne sto andando"

Peggiorano sempre più le condizioni di salute di Shannen Doherty, nota ai più per il ruolo di Brenda nella serie tv cult Beverly Hills 90210. Nell'ultima puntata del suo podcast, Let's Be Clear, l'attrice ha affrontato senza giri di parole quello che sta accadendo: "So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando - ha detto, parlando dell'organizzazione del suo funerale - Magari sono cose macabre, ma è anche divertente in parte. Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso".