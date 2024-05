Angelina Mango non vince l'Eurovision, bufera sui social: "Di chi è la colpa"

Nonostante l'ovazione del pubblico a Malmoe, Angelina Mango non solo non ha vinto l'Eurovision , ma è finita anche fuori dal podio. Nella notte e stamattina sui social i fan erano furiosi: "Colpa della gaffe della Rai" si legge da più parti (QUI COSA E' SUCCESSO). Ma anche: "Gli altri paesi hanno voluto fare una ripicca, anche se Angelina è stata perfetta".

Angelina Mango, polemiche e bufera: "Meritava il podio"

Nonostante molti artisti con un grande seguito internazionale (Pausini, Ferro, Maneskin) abbiano invitato i fan di tutto il mondo a votare per lei Angelina non ce l'ha fatta. I fan, però, l'hanno promossa e la critica anche: "Un anno fa - si legge su X - era al serale di Amici, ora ha stregato l'Europa. Non è una vittoria che fa di lei una grande artista". Talmente grande che per vedere la sua esibizione in tanti hanno scelto Rai Uno: la finale di Eurovision di sabato sera ha stravinto la serata ed è volata al 36% con 5.341.000 spettatori su Rai 1. È la finale più vista di sempre dal ritorno dell’Italia (escluso il 2022 organizzato dalla Rai). Segna 2 punti di share in più rispetto allo scorso anno.