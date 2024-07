La maledizione di Beverly Hills 90210: cosa è stato scoperto dopo la morte di Shannen Doherty

I fan di Beverly Hills 90210 sono rimasti sconvolti dalla morte di Shannen Doherty, avvenuta a soli cinque anni da quella del suo co-protagonista Luke Perry. La nota Brenda è deceduta all'età di 54 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro mentre il suo collega è scomparso a 52 anni a causa di un ictus. Una nuova tragedia che ha riportato in auge quella che è stata ribattezzata "la maledizione di Beverly Hills 90210". Il cast della mitica serie anni Novanta sarebbe stato infatti maledetto dopo il grande successo del teen drama, che ha appassionato milioni di ragazzini (e non) in tutto il mondo. Una vecchia voce che gira da tempo nel mondo dello spettacolo e che diventa sempre più concreta tragedia dopo tragedia.

La maledizione del cast di Beverly Hills 90210: il caso Tori Spelling Tutti gli attori di Beverly Hills 90210 hanno dovuto fare i conti con drammi e disgrazie dopo la fine delle serie tv, andata in onda dal 1990 al 2000 (in Italia è stata trasmessa dal 1992). Ad esempio Tori Spelling, che prestava il volto a Donna Martin, ha da tempo grossi problemi finanziari ed è stata ricoverata più volte in ospedale per esaurimento e stress. Lo scorso anno TMZ ha rivelato che l'attrice vive in un camper in un'area parcheggio con i cinque figli dopo il divorzio dall'attore Dean McDermott. In seguito alla scomparsa del padre, il produttore Aaron Spelling (che ha prodotto tra l'altro anche Beverly Hills 90210), Tori ha ricevuto in eredità solo 800mila dollari dei 600milioni lasciati dall'uomo. Il motivo è presto detto: per i suoi genitori è priva di autocontrollo e non è in grado di gestire i soldi. "Si chiudeva nei negozi e spendeva 50-60.000 dollari alla volta", ha raccontato mamma Candy, con cui ha sempre avuto un pessimo rapporto.

La dipendenza di Jason Priestley e i problemi al cuore di Jennie Garth In Beverly Hills 90210 indossava i panni del bravo ragazzo Brandon Walsh ma in realtà Jason Priestley è sempre stato un bad boy. Per tutta la sua carriera ha lottato contro la dipendenza dall'alcol. "Fumava e si ubriacava durante ogni intervista con la stampa", ha spifferato un addetto della produzione qualche tempo fa. Priestley ha avuto due gravi incidenti automobilistici: nel 1999 si è schiantato con la sua Porsche contro un palo ed è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza; nel 2002 ha avuto un altro incidente quasi mortale, con fratture alla schiena, commozione cerebrale e naso rotto. Jennie Garth, che interpretava Kelly Taylor, ha scoperto nei primi anni Duemila di avere un difetto della valvola cardiaca. Può condurre una vita normale ma deve tenere la situazione costantemente monitorata. L'attrice ha inoltre vissuto diverse relazioni d'amore sbagliate, che l'hanno messa a dura prova.

Beverly Hills 90210, Andrea paralizzata e la rissa di Steve Nel 2008 Gabrielle Carteris, Andrea in Beverly Hills 90210, ha subito danni al nervo facciale durante le riprese di un film: danni che le hanno lasciato il volto parzialmente paralizzato. Per sei mesi non è riuscita a parlare correttamente e per controllare gli spasmi è dovuta ricorrere a farmaci, agopuntura e fisioterapia. A gennaio 2024 Ian Ziering, alias Steve, è stato coinvolto in una rissa con dei motociclisti che avevano sorpassato "in modo aggressivo" il suo SUV Mercedes da 100mila dollari. L'attore è stato aggredito e picchiato ferocemente.

