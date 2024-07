Shannen Doherty è morta: Brenda di Beverly Hills combatteva da anni contro un tumore

E alla fine Brenda potrà raggiungere davvero il suo amato Dylan . Non ce l'ha fatta Shannen Doherty, la popolare attrice americana che ha interpretato per anni " Brenda " di "Beverly Hills 90201". Da anni combatteva con un tumore e da anni, sui social raccontava la sua battaglia. Ha tentato in tutti i modi di combattere il male: a volte piangendo, a volte scherzandoci su. Se ne va a 53 anni come ha confermato la rivista People : "È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell'attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia". Queste le parole della storica agente pubblicitaria di Doherty, Leslie Sloane, in una dichiarazione esclusiva al magazine americano. Immediatamente il nome di Shannen è diventato virale in tutti i social del mondo anche se la sua fama, l'attrice americana, l'aveva avuta quando Facebook o Tik Tok o Instagram non erano neppure nelle menti dei loro creatori.

Brenda e Dylan, una coppa iconica che resiste al tempo e alla realtà

Erano gli Anni 90, i primi Anni 90, quando Beverly Hills 90210 diventava una delle serie tv più famose al mondo. Era la storia di due gemelli del Minnesota, Brenda e Brandon, che con la famiglia si trasferivano a Los Angeles. Da lì dieci anni di amori, amicizie, ingresso nel mondo del lavoro, malattie, incidenti e tutto quello che, ovviamente, si porta dietro una serie tv. Shannen Doherty, indubbiamente la protagonista più acclamata ma anche quella dal carattere più particolare, resistette solo quattro anni, poi salutò (si dice non per scelta sua) baracca e burattini. La sua storia d'amore con Dylan, che la lascia per la migliore amica Kelly salvo poi traferirsi da lei a Londra (con annesso ritorno) è stata una delle più iconiche delle serie tv. Ha resistito al tempo - trent'anni - e alle nuove generazioni. Ha resistito non solo alla bionda Kelly, ma anche a Netflix e Whatsapp. E quando nel 2019 Luke Perry, che interpretava Dylan, se ne è andato, Shannen ha deciso di rendergli omaggio a modo suo. Interpretando nella serie Riverdale, di cui Perry era protagonista, una donna salvata proprio da lui: "E' morto per me", diceva il suo personaggio. E non poteva che essere così. Nel mondo delle serie tv, tra Beverly Hills e Riverdale, tutto si conclude in 30 anni. Tutti noi (ma soprattutto tutte noi) pensavamo che alla fine Brenda avrebbe salvato Dylan da se stesso. E invece è lui che salva lei. Regalandole gli anni migliori, prima e dopo. Perché anche nel mondo delle serie tv nessuno si salva da solo. Mai. E allora ci piace immaginare che adesso Dylan e Brenda possano essere insieme. Magari a ricordare con un sorriso i tempi del West Beverly.