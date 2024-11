Elodie, bufera social per il battibecco con Lucilla Agosti: cosa è successo

I social sono andati in tilt per il battibecco tra Elodie e Lucilla Agosti, andato in scena sull'emittente radiofonica R101 in merito ai commenti social e ai meme degli utenti. Tutto parte dalla conduttrice che dice: "Tra l’altro ci saranno dei meme. Io li sto aspettando. Al più presto". La cantante risponde piccata: "Quali meme?".

Elodie e Lucilla Agosti, botta e risposta

I toni si accendono. La conduttrice appare in difficoltà ma replica: "Sai quella roba nuda, con il tronco davanti". Elodie affonda: "No, spiegamelo. Quale tronco? Dai, veramente. Sono seria, spiegamelo". Ancora: "Che ti diranno tutti ma proprio tutti: ammazza oh, c’ quella roba lì davanti, era una foglia prima. Non ti arrivano queste cose qui? La grezzata dell’uomo arriva sempre...". Elodie non arretra: "Magari l’hanno già scritta. Magari ho altro da fare e non leggo i commenti. Mi stupisco di te. Che stai aspettando il meme e il commento". Nel finale si distendono un po' i toni: "No, era una battuta", dice Agosti. "Si l’ho capito. Ti metto un po’ in imabarazzo", sottolinea la cantante. "Io non voglio mettere in imbarazzo te", sottolinea la speaker. "Tranquilla". Mica tanto. E il popolo dei social si è sbizzarritto.