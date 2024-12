Ballando con le stelle diretta semifinale e caso Mariotto, segui live

Torna in diretta su Rai Uno Ballando con le stelle . Stasera è in programma la semifinale ma l'attesa è altissima anche per sapere cosa ne sarà del futuro di Guillermo Mariotto , il giudice che due settimane fa ha lasciato improvvisamente lo studio. Secondo le indiscrezioni Mariotto ci sarà e si scuserà, ma tutto è ancora in bilico. Di seguito la cronaca in tempo reale.

22:13

Ballando con le stelle, per Anna Lou c'è la migliore amica Elisa

Per Anna Lou Castoldi c'è Elisa, la sua migliore amica: "Siamo sorelle. Eravamo noi due fin dal liceo contro chi ci si mettesse davanti. Abbiamo vissuto mille avventure, poi la musica come colonna principale. Avventura è la nostra parola"

22:10

Ballando con le stelle, Milly Carlucci alla mamma di Tommaso Marini: "Sei una bomba sexy"

Milly Carlucci alla mamma di Tommaso Marini: "Sei una bomba sexy". Durante la prova alla signora è caduto il microfono e quindi la prova è stata ripetuta. Tommaso è molto imbarazzato tanto che Selvaggia Lucarelli gli chiede: "Sei felice?"

22:05

Ballando con le stelle, c'è Tommaso Marini

A Ballando con le stelle è il turno di Tommaso Marini. Per lui la sorpresa della mamma

21:58

Ballando con le stelle, la battuta di Federica Nargi a Matri

Federica Nargi in confusione totale quando vede Alessandro Matri: "Ma non eri a Firenze?". I due, ridendo e scherzando, sono però riusciti a portare a termine la coreografia. Tra l'altro, come svelato dal direttore Zazzaroni, Matri ieri era a Firenze a cena con Palladino

21:53

Per Federica Nargi c'è Alessandro Matri

Alessandro Matri, ex calciatore, sarà la sorpresa di Federica Nargi: "Si sta divertendo, si sente al sicuro ed è l'unica cosa che le fa dimenticare la lontananza dalle figlie. Siamo insieme da 16 anni, per me è stato un colpo di fulmine. Abbiamo due figlie, abbiamo costruito delle bellissime cose. Non so proprio ballare, anche qui sono stata una riserva perché giustamente la scelta era stata il padre. Cercherò di fare una grande prestazione"

21:42

Ballando con le stelle, adesso tocca a Francesco Paolantoni

Per Francesco Paolantoni c'è Paola: "Ci frequentiamo da 40 anni, per 20 anni siamo stati una coppia canonica. Lui comico e io autrice, avevamo crisi cicliche di quattro anni, poi però siamo rimasti sempre in contatto. Abbiamo avuto una separazione netta, abbiamo ripreso a frequentarci a distanza ognuno a casa sua. Oggi non saprei definire il nostro rapporto e non voglio neppure farlo. È rimasta l'importanza di esserci l'uno per l'altra e questa è una vittoria". Milly Carlucci aggiunge: "Lui di lei non ha mai parlato, chissà quale sarà la sua reazione nel vederlo qui. Speriamo bene!"

21:30

Ballando con le stelle, c'è Luca Barbareschi. Per lui la sorpresa della figlia

Luca Barbareschi: tocca a lui. Per il conduttore c'è la sorpresa della figlia Maddalena che ballerà con lui. Anche Barbareschi come Bianca Guaccero scoppia in lacrime

21:24

Ballando con le stelle, la giuria non vota senza Mariotto

Queste con i parenti sono esibizioni per cui vota il pubblico da casa sui social ma non la giuria senza Guillermo Mariotto

21:21

Ballando con le stelle, Bianca Guaccero in lacrime quando vede la mamma

Quando vede la mamma sul palco Bianca Guaccero scoppia in lacrime, poi riesce a portare la coregrafia a casa molto bene. La signora ha 80 anni e balla benissimo

21:18

Ballando con le stelle, la mamma di Bianca Guaccero: "Spero abbia trovato l'amore vero"

La mamma di Bianca Guaccero in merito al rapporto della figlia con il ballerino Giovanni Pernice: "Spero che lei abbia trovato l'amore vero e che lui diventi mio genero"

21:14

Iniziano le sfide tra i ballerini, al momento la giuria è ancora senza Mariotto

Al momento la giuria è ancora senza Mariotto. Iniziano le sfide di ballo, ogni coppia avrà un ospite speciale per una sfida a sorpresa. Si parte con Bianca Guaccero e la sua mamma

21:10

Bruno Vespa: "Senza Mariotto Ballando è amputato"

Milly Carlucci chiede a Bruno Vespa un parere su Mariotto: "Ballando sei tu, ma senza Mariotto il programma è amputato". Appare evidente come, a breve, Mariotto possa rientrare in studio

21:05

Ballando con le stelle, la gara deve ancora iniziare

Deve ancora iniziare la semifinale di Ballando con le stelle, intesa come gara vera e propria. I ballerini e i loro maestri sono stati mandati in sala delle stele, sui social sono uscite le card per votare le coppie intanto

21:02

Mariotto tra le prime tendenze social

Il nome di Guillermo Mariotto è tra le prime tendenze social. Le persone sono divise: c'è chi spera di rivederlo al suo posto e chi sottolinea: "Hanno mandato via Madonia e perché non lui? Atteggiamento poco professionale quello di lasciare una diretta"

20:50

Ballando con le stelle, per ora Mariotto non c'è

Milly Carlucci: "Il posto è quello di Guillermo Mariotto, vedremo se arriverà ad occupare la sedia che occupa da 20 anni, per la nostra gioia e il nostro tormento". Mariotto è presente fin dalla prima puntata e Milly Carlucci scherza con Bruno Vespa sulla possibile presenza di un plastico che ripercorra le orme di Mariotto

20:46

Ballando con le stelle, al momento sedia di Mariotto vuota

Al momento la sedia di Guillermo Mariotto in giuria è vuota

20:40

Ballando con le stelle: "Non so ancora se ci sarà Mariotto"

Milly Carlucci annuncia prima della pubblicità: "Ci vuole ancora un po' di pazienza, non so se ci sarà Mariotto. È la domanda che nessuno mi ha fatto in queste settimane"

20:39

+++ Inizia Ballando con le stelle +++

Inizia Ballando con le stelle. Milly Carlucci parla del tesoretto da 30 punti della coppia Pellegrini - La Rocca

20:33

Ballando con le stelle, Milly Carlucci al Tg 1 su Mariotto

Milly Carlucci al Tg 1 ovviamente non svela nulla: "Non so ancora cosa succederà con Guillermo Mariotto, lo scopriremo più tardi. Forse ci sarà"

20:32

Francesca Chillemi e Fabio Fognini ballerini per una notte

Ballerini per una notte l'attrice Francesca Chillemi e il tennista Fabio Fognini

20:17

Mariotto e il silenzio social

Nei giorni scorsi Guillermo Mariotto ha fatto perdere le sue tracce, cancellando persino la pagina Instagram. LEGGI TUTTO QUI

20:05

Ballando con le stelle, le coppie in semifinale

Queste le coppie che si sfideranno per avere un posto in finale sabato prossimo: Bianca Guaccero - Giovanni Pernice; Federica Nargi - Luca Favilla; Luca Barbareschi - Alessandra Tripoli; Federica Pellegrini - Pasquale La Rocca (per loro è un debutto); Tommaso Marini - Sophia Berto; Anna Lou Castoldi - Nikita Perotti; Francesco Paolantoni - Anastasia Kuzmina.

20:00

Ballando con le stelle, gli altri giudici al loro posto

Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e il direttore Ivan Zazzaroni saranno regolarmente al loro posto per la semifinale di Ballando con le stelle

19:58

Ballando con le stelle, cosa farà Mariotto

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che Guillermo Mariotto sarà regolarmente al suo posto non prima di essersi scusato con i telespettatori. LEGGI I DETTAGLI

19:56

Ballando con le stelle, semifinale e caso Mariotto: tutte le info

QUI tutte le info su dove vedere la semifinale di Ballando con le stelle questa sera su Rai Uno

Roma, Auditorium Foro Italico