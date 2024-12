Federica Nargi, la sorpresa di Matri a Ballando con le stelle: "Ma tu non stavi a Firenze?"

ROMA - Grande successo per la semifinale di 'Ballando con le stelle', programma di Rai 1 tornato in onda dopo la pausa per la Prima della Scala, attesa anche per conoscere in diretta le sorti del giurato Guillermo Mariotto: la trasmissione di Milly Carlucci ha infatti ottenuto il 29,1% di share con 3 milioni 666 mila spettatori (risultando il programma più visto del prime time televisivo di sabato 14 dicembre) e uno dei momenti più apprezzati dagli spettatori e più commentati sui social è stato quello che ha visto protaginosti Federica Nargi e Alessandro Matri.