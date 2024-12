Fognini show a Ballando con le stelle: ovazione e messaggio di Flavia Pennetta

L'ultima puntata su Rai Uno di Ballando con le stelle ha visto il ritorno di Guillermo Mariotto in studio ed ha avuto come ospite speciale Fabio Fognini. Il tennista è stato il ballerino per una notte, esibendosi in un boogie che ha ricevuto una standing ovation: "Il ballo è una cosa nuova che, se devo essere sincero non ho mai amato perché non l’ho mai praticato".