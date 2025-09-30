Pietro Taricone, omaggio da brividi di Simona Ventura al Grande Fratello: Cristina in lacrime

Omaggio da brividi al Grande Fratello per Pietro Taricone. Nel corso della prima puntata del programma, edizione numero 25 con il ritorno alla versione dedicata agli sconosciuti, Simona Ventura ha voluto ricordare uno dei personaggi storici, forse IL personaggio che più ha caratterizzato 25 anni di Gf. Con lei Cristina Plevani, oggi opinionista e all'epoca "fiamma" di Taricone. La loro storia, con la famosissima capanna dietro il divano, ha scritto pagine di televisione e oggi, a 15 anni dalla morte di Taricone, si guarda tutto con un pizzico di nostalgia. Impossibile non emozionarsi, quindi, quando Simona Ventura dice: "Vorrei fare un grande applauso a Pietro Taricone, che è sempre nei nostri pensieri e al quale vogliamo sempre bene". La conduttrice ha la voce dolce ma ferma; Cristina Plevani, invece, si commuove con gli occhi lucidi.