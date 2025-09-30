Pietro Taricone, omaggio da brividi di Simona Ventura al Grande Fratello: Cristina in lacrime

Omaggio da brividi al Grande Fratello per Pietro Taricone. Nel corso della prima puntata del programma, edizione numero 25 con il ritorno alla versione dedicata agli sconosciuti, Simona Ventura ha voluto ricordare uno dei personaggi storici, forse IL personaggio che più ha caratterizzato 25 anni di Gf. Con lei Cristina Plevani, oggi opinionista e all'epoca "fiamma" di Taricone. La loro storia, con la famosissima capanna dietro il divano, ha scritto pagine di televisione e oggi, a 15 anni dalla morte di Taricone, si guarda tutto con un pizzico di nostalgia. Impossibile non emozionarsi, quindi, quando Simona Ventura dice: "Vorrei fare un grande applauso a Pietro Taricone, che è sempre nei nostri pensieri e al quale vogliamo sempre bene". La conduttrice ha la voce dolce ma ferma; Cristina Plevani, invece, si commuove con gli occhi lucidi.
Pietro Taricone: dal Gf alla morte in paracadute alla figlia, 10 anni sempre al top
Pietro Taricone, d'altrocanto, è rimasto nell'immaginario del Grande Fratello e, in generale, della tv italiana. Arrivato terzo nella prima - storica - edizione, vinta proprio da Plevani (secondo Salvo Veneziano), mostra fin da subito una marcia in più. Poca tv, soprattutto quella più trash, tanto studio per realizzare il suo sogno: diventare attore. Famosissimo (nel documentario del GF si dice che guadagnasse 40 milioni per una serata di un'ora in discoteca), in 10 anni diventa uno dei volti più famosi d'Italia. Si innamora di Kasia Smutniak, nel 2004 nasce Sophie, che oggi è un'artista ed è identica a lui, poi sei anni più tardi il tragico incidente in un lancio con il paracute che non gli dà scampo. Il 14 settembre 2000 entra nelle case degli italiani grazie al Grande Fratello, il 29 giugno 2010 la morte a soli 35 anni. Oggi riposa nel cimitero di Trasacco.