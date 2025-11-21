Martina Colombari a Ballando con le Stelle: "Mio marito ha detto basta". La richiesta di Costacurta  

A Ballando Segreto, disponibile sulla piattaforma streaming Raiplay, Martina Colombari ha condiviso un momento intenso e toccante legato alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. L’ex Miss Italia ha parlato della coreografia eseguita durante l'ultima puntata del dancing show, ispirata al difficile percorso di suo figlio Achille Costacurta , tra sofferenza, rinascita e speranza.

Ballando con le Stelle, la richiesta di Billy Costacurta a Martina Colombari

Durante la puntata, Milly Carlucci ha chiesto a Martina come fosse stata accolta in famiglia la condivisione pubblica delle esperienze di Achille, raccontate in un episodio del podcast One More Time, tra adolescenza travagliata, dipendenze e autolesionismo. Colombari ha svelato che, sebbene il racconto fosse un momento significativo per tutti, suo marito Billy Costacurta ha reagito con un tocco di ironia: "Mio marito ha detto: “Va bene, però adesso basta parlare di Achille”. Un gesto che testimonia il desiderio della famiglia di preservare un po’ di privacy, pur sostenendosi a vicenda in un periodo complesso. Martina ha spiegato che la storia di Achille è stata raccontata con grande delicatezza, anche in seguito all’intervista rilasciata dal figlio: "Non si poteva non replicare all’intervista che ha dato Achille, anche perché ci ha dato il motivo per raccontare questa storia a tutto tondo", ha affermato, ringraziando la produzione del programma per la sensibilità dimostrata nel trattare un tema così personale. Riguardo alla reazione di Achille, la madre ha confessato con un sorriso: "In realtà non mi ha detto niente. Menomale!". Milly Carlucci ha aggiunto: "È importante che lui l’abbia vissuto con naturalezza, perché dimostra la maturità e il coraggio con cui ha affrontato tutto",

Martina Colombari, resilienza e coraggio

Per Martina Colombari, la partecipazione a Ballando con le Stelle non è solo una sfida artistica, ma anche un’opportunità per condividere con il pubblico un aspetto più intimo e doloroso della propria vita familiare. "È stato importante", ha ammesso, sottolineando la forza di Achille. La sua testimonianza, unita alla danza, si è trasformata in un omaggio alla resilienza e al coraggio, valori centrali nel percorso di vita della famiglia Costacurta.