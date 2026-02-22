Mistero Cesaroni, che fine hanno fatto? Il ritorno in tv slitta ancora  

Il ritorno de I Cesaroni 7 continua a slittare . Mediaset ha deciso di posticipare nuovamente la messa in onda della serie, tra le più attese dopo anni. Nonostante l’entusiasmo dei fan, che da tempo attendono il nuovo capitolo delle vicende della famiglia Cesaroni, la rete non ha ancora comunicato una data ufficiale. Secondo le ultime indiscrezioni, le speranze di vedere la fiction in onda restano concrete dopo la metà di marzo , ma nulla è attualmente confermato. La produzione, dal canto suo, sembra essere pronta con tutti gli episodi - le riprese sono finite da un pezzo e il montaggio pure - ma la programmazione viene continuamente rivista per motivi che riguardano la strategia editoriale di Canale 5 e la gestione dei palinsesti primaverili.

Quando andrà in onda la nuova stagione de I Cesaroni

L’attesa del pubblico si fa ogni giorno più intensa per I Cesaroni. I fan della serie hanno iniziato a condividere sui social la propria frustrazione e il desiderio di conoscere finalmente quando potranno tornare a seguire le avventure di Giulio e degli altri protagonisti. La mancanza di una data certa contribuisce a far crescere il mistero, alimentando allo stesso tempo curiosità e discussioni tra i follower più appassionati. Nonostante i continui rinvii, resta viva la speranza di vedere I Cesaroni 7 in onda nel corso della primavera. Per ora nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Claudio Amendola, attore protagonista e nella settima stagione pure regista.

Le anticipazioni sulla nuova stagione de I Cesaroni

La trama della settima stagione dei Cesaroni è top secret. Pochi gli spoiler trapelati fino ad oggi: tra questi l'assenza di Lucia, alias Elena Sofia Ricci, e le sue figlie. Diverse le new entry, tra cui Melissa Monti, la nuora di Francesco Totti, e un toccante omaggio ad Antonello Fassari, scomparso un anno fa.