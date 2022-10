Gf Vip: chi è stato eliminato e nominati. La verità su Antonino e Giaele

Cristina Quaranta è stata eliminata al Grande Fratello Vip. Il televoto che vedeva protagonisti anche Antonino Spinalbese, Sofia Giaele De Donà, George Ciupilan, Attilio Romita, Alberto De Pisis era in negativo. Ad avere la peggio la Quaranta che ha ottenuto una bassa percentuale, solo l'8% (28% per George, 26% per Antonino, 15% per Giaele, 13% per Attilio, 10% per Alberto). I nominati della settimana sono: Giaele, Attilio, Amaurys Perez, Carolina Marconi, Edoardo Donnamaria. Immuni dalle nomination: Daniele Dal Moro, Wilma Goich, George Ciupilan, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese (votati dagli altri inquilini), Patrizia Rossetti (preferita della settimana di Sonia Bruganelli) e Alberto De Pisis (scelto da Orietta Berti).