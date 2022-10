Chi è Alberto De Pisis concorrente Gf Vip: età, peso, altezza

Alberto De Pisis: età, peso, altezza, provenienza

Età: 32 anni

Provenienza: Milano

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno Zodiacale: Gemelli

Data di nascita: giugno 1990

Professione: Lavora nel settore della comunicazione

Tatuaggi: nessuno visibile sul suo corpo

Profilo Instagram: @alberto_depisis

Alberto De Pisis: carriera e vita privata

Le informazioni su Alberto De Pisis sono piuttosto scarse. In passato è apparso nel salotto di Barbara d'Urso insieme all'amica Soleil Sorge, ex protagonista del reality show di Alfonso Signorini. Il concorrente del Grande Fratello Vip è salito alla ribalta per la sua storia d'amore con Taylor Mega. Dopo la rottura ha annunciato di essere gay.

A tal proposito il gieffino ha raccontato: “Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e ha iniziato a corteggiarmi. È lei che mi ha voluto, con una certa insistenza anche. La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante, è durata 2 mesi. Taylor Mega è stata la prima donna della mia vita".