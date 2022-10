Gf Vip, violenta lite tra Amaurys e Charlie: scatta la censura

Tensione al Grande Fratello Vip. Dopo la decima puntata del reality show c'è stata una violenta lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. La regia ha censurato quasi tutto inquadrando altri punti della Casa ma i telespettatori sono riusciti a sentire bene le urla dei due gieffini. “Tu parli solo di c*zzate Charlie! Mi hai rotto il c*zzo non ti avvicinare! Mi hai rotto il c*zzo!”, ha affermato il pallanuotista. Lo sportivo si è poi sfogato con Nikita Pelizon: “Hanno toccato una cosa a cui tengo tantissimo e non transigo. Sono argomenti che non transigo. I miei principi li difendo a spada tratta. Che non venisse a parlarmi Charlie, io so benissimo chi sono, non mi interessa se sono al Grande Fratello. Io non so recitare. Io a questo tema ci tengo tantissimo: lo sanno i miei figli e gli ospedali, non può venire a intromettersi”.

Perché hanno litigato Amaurys Perez e Charlie Gnocchi Charlie Gnocchi ha spiegato a Luca Salatino e Antonino Spinalbese il motivo per il quale Amaurys Perez l'avrebbe aggredito: a quanto pare c'entra ancora una volta il caso Marco Bellavia. Quest'ultimo è rientrato in Casa per un confronto con gli ex coinquilini e Charlie, dopo la diretta del Gf Vip, avrebbe invitato tutti a non parlare più dell'ex conduttore di Bim Bum Bam. “Amaurys ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di me*da. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. - ha spiegato il fratello di Gene Gnocchi - Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a, mi ha offeso. Sono 10 giorni che Amaurys non mi parla. Stasera mi avrebbe picchiato. Io al GF ho detto in confessionale che non ce l’ho con lui. Ha anche detto che sono un falso. Io ho solo detto ‘basta non parlate di Marco’. Ma lo dicevo in generale".