“Non ti vergogni? Che schifo!”, bufera al Gf Vip. Cosa è successo tra Attilio Romita e Giaele

Altissima tensione nella casa del Grande Fratello Vip : protagonista delle ultime ore è Attilio Romita , giornalista barese entrato nell'occhio del ciclone per aver ricevuto una lettera da parte della compagna, Mimma Fusco , nel corso della puntata del 7 novembre. La donna ha ribadito amore e sostegno incondizionato per il compagno ma lo ha anche redarguito: non sono piaciuti infatti alcuni suoi comportamenti, come il bacio appassionato che il 69enne ha scambiato con Giaele De Donà durante il gioco della bottiglia degli scorsi giorni che ha suscitato forti contestazioni dentro e fuori dalla casa: il concorrente è infatti attaccato da molti coinquilini che lo hanno accusato di ostentare superiorità.

Attilio-Giaele: cosa è accaduto

L'episodio del bacio tra Attilio Romita e Giaele risale a qualche giorno fa quando, durante il gioco della bottiglia, i due si sono lasciati andare a tenere effusioni. La concorrente in particolare ha replicato anche con altri coinquilini, rendendo vani i moniti del marito, Bradford Beck, che aveva interpretato i suoi atteggiamenti come una mancanza di rispetto. Stesso sentimento provato dalla compagna di Romita, l'imprenditrice barese Mimma Fusco, che ha subito commentato l'accaduto su Instagram: "Non ti vergogni? Che schifo", ha scritto attonita la donna. Una polemica social che è diventata rovente poco dopo: "Essendo il mio compagno mi permetto di scrivere quello che mi pare!", è la piccata replica della Fusco a un utente che le aveva chiesto come si permettesse di commentare.

Romita-Fusco: amore (per ora) intatto

Attilio Romita ha ricevuto, nel corso della puntata andata in onda ieri sera 7 novembre, una lettera da parte della stessa Mimma Fusco che ha ricoperto di amore il suo compagno: "Ti amo e mi manchi tantissimo, voglio che tu tenga a mente che io ci sono e continuo a volerti", ha scritto la donna che poi ha aggiunto: "Nella tua vita hai sempre fatto passi, anzi salti, da gigante per arrivare a essere il professionista di spessore che sei. Non c'è niente di male se mettendoti in gioco risulti più leggero". Il messaggio di incoraggiamento della Fusco specifica anche che non voleva apparire nel corso della puntata del programma ma sentita il desiderio di scrivere al compagno per dimostrargli l'affetto e il sostegno di cui ha bisogno.