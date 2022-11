Gf Vip: chi è stato eliminato, nominati e immuni. I nuovi concorrenti spaccano

Carolina Marconi è stata eliminata al Grande Fratello Vip. Il televoto che vedeva protagonisti anche George Ciupilan, Patrizia Rossetti e Pamela Prati era in negativo. Ad avere la peggio la showgirl italo-venezuelana che ha ottenuto solo il 15% delle preferenze (42% per George, 25% per Patrizia, 18% per Pamela). I nominati della settimana sono: George, Attilio Romita, Nikita Pelizon. Immuni dalle nomination: Luca Salatino, Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi (votati dagli altri inquilini), Antonella Fiordelisi (preferita della settimana di Sonia Bruganelli) e Sofia Giaele De Donà (scelta da Orietta Berti).