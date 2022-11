Gf Vip, la storia lesbo tra Taylor Mega e Giaele: "Ci siamo divertite"

Taylor Mega e Giaele del Grande Fratello Vip molto più che amiche. Le due hanno avuto in passato anche una relazione fisica. A confidarlo la stessa Taylor nel corso della diciottesima puntata del reality show, dove la Mega è entrata per fare una sorpresa all'amica. "A Capri Giaele girava nuda per casa, ed è capitato. Ci siamo divertite", ha fatto sapere la bionda influencer. "Abbiamo fatto qualcosina", ha aggiunto la De Donà con una punta di imbarazzo.