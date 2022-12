Caos al Gf Vip: sputi e mani addosso tra Patrizia Rossetti e Antonino

Perché hanno litigato Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese

“Ma come ti permetti tu di dire che gli altri sparlano? - ha affermato più rabbiosa che mai Patrizia Rossetti al Gf Vip - "Spiegami come cavolo ti permetti di puntare il dito verso gli altri. Perché tu non hai mai detto niente in tre mesi? Io? Hai visto una clip che io sparlo di me? Micol? Sì ho detto cose su Micol e c’ho chiarito e non te ne deve fregare un ca**o, era un problema mio e ho risolto. Non sto facendo la furba e non devi rivolgerti così“. Antonino ha replicato: “Tu hai sparlato di Micol. Certo che fai quello che vuoi, mi stai sputando addosso“. Spinalbese si è poi allontanato e ad Antonella Fiordelisi ha detto: “Lei mi ha sputato in faccia. Sempre tutti a me con le mani addosso. Siamo a quota tre“.