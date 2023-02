Giulia Salemi e Pretelli, crisi superata! Il gesto di Signorini commuove i Prelemi

Giulia Salemi e Pierparolo Pretelli non si sono lasciati: i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno ancora insieme. Ad una settimana dall'annuncio della crisi la conduttrice e influencer italo-persiana ha confessato in diretta tv che tutto è stato superato. "Come va? Il cuore batte?", ha chiesto Alfonso Signorini. "Va bene, padre Alfonso ha fatto il suo operato. Quindi il cuore batte", ha risposto l'ex gieffina.